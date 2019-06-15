الرئيس معلقاً على رواتب وزراء الحكومة السابقة: صححنا الخطأ وعلى كل من أخذ قرشا ليس من حقه أن يُرجعه

وطن: قال الناطق باسم حركة فتح، منير الجاغوب، إن الرئيس عباس قام بتصويب الأخطاء التي حدثت في رواتب وزراء الحكومة السابقة.

وفي لقاء له مع شبيبة فتح اليوم السبت، قال الرئيس محمود عباس: فيما يخص قرار رفع رواتب الوزراء أخطأنا وصححنا الخطأ وعلى الجميع تصويب من يخطىء.. والخطأ هو الاستمرار بالخطأ.

وأضاف الرئيس: "وعلى كل من أخذ قرشاً مش من حقة يرجعو"، بحسب الناطق.

وكانت وطن قد انفردت نهاية الشهر الماضي بخبر قيام الرئيس بإيقاف كل الإجراءات المتعلقة بزيادة رواتب وزراء الحكومة السابقة وأن يعيدوا الرواتب حسب القانون.