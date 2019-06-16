إصابات جراء اطلاق الاحتلال الغاز السام على منازل المواطنين شرق رفح فجرا

رام الله - وطن: أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز، فجر اليوم الأحد، على منازل المواطنين شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود ومصادر طبية بوقوع إصابات بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي شرق مدينة رفح قنابل غاز مسيل للدموع صوب منازل المواطنين شرق منطقة النهضة في رفح.

وأكدت المصادر وصول خمسة مواطنين على الاقل بينهم أطفال إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح جراء إصابتهم بحالات اختناق شديد بعيد إطلاق الاحتلال لقنابل الغاز على منازلهم.