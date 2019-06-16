العمادي يصل غزة اليوم

وطن: من المتوقع ان يصل السفير القطري، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي اليوم الأحد إلى قطاع غزة.

ومن المقرر أن يلتحق العمادي قبل وصوله إلى غزة بالوفد القطري في القدس، الذي يجري مباحثات مع سلطات الاحتلال.

وأكدت مصادر فلسطينية، أن تأخر وصول الوفد القطري إلى قطاع غزة، الذي كان مقرراً وصوله الليلة الماضية، يأتي لأسباب تتعلق بالمحادثات التي يجريها مع سلطات الاحتلال.

وبحسب المصادر فإن الوفد كان من المفترض أن يصل غزة الليلة الماضية، أو صباح اليوم، لكنه تأخر مرات عدة بسبب المحادثات التي يجريها مع الإسرائيليين حول قضايا تتعلق بإدخال الأموال وخط الكهرباء 161.

ومن المتوقع ان يعقد الوفد القطري لقاءات مع قيادة حركة حماس لوضعها في صورة التطورات الأخيرة لجهود تثبيت وتنفيذ تفاهمات الهدوء.