أسرى الجهاد المقطوعة رواتبهم يعلنون تجميد خطوة الإضراب بعد وعودات رسمية من السلطة

رام الله - وطن: أعلن أسرى الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال المقطوعة رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية وعددهم 33 أسيرًا، تجميد خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام المقررة غدًا.

وقال المتحدث باسم حركة الجهاد، داود شهاب، إن الأسرى تلقوا وعودات من جهات رسمية من السلطة الفلسطينية تقتضي إعادة الحقوق لهم خلال مدة لا تتجاوز الشهر.

وكان الأسرى أعلنوا نيتهم الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام منتصف حزيران/ يونيو الجاري، حال لم تعد السلطة الفلسطينية رواتبهم المقطوعة.

وطالب الأسرى المقطوعة رواتبهم مؤسسة الرئاسة والأطر القيادية للسلطة الفلسطينية بإعادة حقهم المالي الكامل وعدم التمييز بين الأسرى على أساس الانتماء الحزبي والفصائلي.

وأوضحوا أنه "في شهر نوفمبر الماضي قطعت رواتب أُسر أسرى قطاع غزة غير المنتمين لحركة فتح".