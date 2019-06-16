اعتقال 4 مواطنين من القدس بينهم حارس في الأقصى

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، 4 مواطنين من أنحاء متفرقة من القدس، وحولتهم الى مراكز تابعة لها للتحقيق معهم.

واشارت مصادر محلية، الى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود ظاهر سعيد (23 عاما)، بعد مداهمة منزله في بلدة حزما شرق مدينة القدس، كما جرى اعتقال الشاب أحمد خالد أبو الهوى (20 عاما) من منزله في حي الطور بمدينة القدس فجرا، وكذلك عباده نجيب من منزله في البلدة القديمة بالقدس.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، حارس المسجد الأقصى خليل الترهوني، بعد مداهمة منزله في شارع الواد بالبلدة القديمة.