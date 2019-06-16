"هم يهدمون ونحن نبني" ...اعتصام لأهالي واد الحمص بالقدس المحتلة رفضا لقرار هدم 250 منشأة سكنية

القدس - وطن - ريم أبو لبن :أكد رئيس لجنة خدمات واد الحمص والمنطار ودير العامود ببلدة صور باهر بالقدس، حمادة حمادة، بأن أهالي واد الحمص قد باشروا اعتصامهم ظهر الأحد، رفضاً لقرار المحكمة الإسرائيلية بهدم 16 بناية، تضم 100 شقة سكنية في واد الحمص بصور باهر، جنوب المسجد الاقصى، بحجه قربها من جدار الفصل العنصري، وإعاقة عمل جنود الاحتلال هناك.

وأشار حمادة في حديثه لوطن، بأن الاحتلال وجه اخطارات بهدم وإغلاق وتخريب أكثر من 250 منشأة ومنزلا في واد الحمص، وبحجة البناء دون ترخيص.

يذكر أنه في عام 2017 قد أصدرت المحكمة الإسرائيلية قرارا بهدم العديد من المنشآت والمباني السكنية، فيما حصل البعض منهم على اخطار بالهدم قرابة 4 أيام فقط، وعادة ما يحصل الأهالي منطقة واد الحمص على اخطارات هدم فردية، ولكن ما حصل اليوم هو اخطار جماعي.

في ذات السياق، قال حمادة : "لأول مرة يوجه اخطار بالهدم بهذا الشكل، ولأكثر من 250 منشأة منذ عام 2017.. هذا الرقم كبير جداً".



وأضاف "هذه الاجراءات الإسرائيلية للهدم تهدف إلى منع سكان المنطقة من التوسع والاعمار في المنطقة، لاسيما وأن الاحتلال يسعى لتوسيع نطاق مستوطنة أبو غنيم (هارحوما)، وهو يعتبر بأن الاعمار قد يمنع من امتدادها وتوسعها في تلك المنطقة".

وبحسب ما أوضح حمادة، فإن تلك المنازل المهددة بالهدم، حاصلة على ترخيص للبناء لكونها تقع في منطقة (أ)، والخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، ولكن شرعنة المحكمة العليا الإسرائيليلة لقانون منع البناء قرب جدار الفصل العنصري، قد أصبح خطراً يلاحق آلاف الشقق السكنية على جانبي الجدار.

وتابع: "بعض المباني المنشأة في مناطق (سي) لم يصدر يحقها أي ترخيص لأن الحكم الفاصل في الأمر هي (بيت ايل)، وفي المقابل يتم رفض اجراء الترخيص".

"هم يهدمون ونحن نبني"، " إن هدمتم بيوتنا لن تهدموا إرادتنا". هذا ما نادى به أهالي سكان واد الحمص خلال اعتصام نظم في المنطقة رفضا لقرار الهدم.

"لم يتبق لدينا أي متنفس في منطقة صور باهر للبناء، وفي واد الحمص أيضا الاحتلال يرفض منحنا ترخيصا للبناء، أين نذهب؟" هذا ما قاله لوطن المواطن أدم حامد وهو أحد سكان صور باهر وقد حصل قبل قرابة 20 يوماً على اخطار بوقف استكمال البناء في أحد مخازن واد الحمص.

وتابع حديثه : لقد حصلت على اخطار بتوقيف بناء المخزن رغم أن البناء يجري وعلى مساحة بعيدة من جدار الفصل العنصري، وما يجري هو تهجير فعلي لنا كأهالي القدس".

أضاف : " في البداية قد بدأت ببناء المخزن وعلى منطقة مصنفة بـ(أ) وبعد مجيء الاحتلال تحولت المنطقة لـ (سي) وأصبحت خاضعة للسيطرة الإسرائيلية وبالمقابل أنا امتلك اوراقا للترخيص، ولكن ماذا نفعل الان؟ والاحتلال يرفض منحنا رخصة للبناء ".

ويذكر بأن الاحتلال قد عمد على هدم منزله في عام 2004 وفي منطقة صور باهر، وحصلت على قرار الهدم وعمدت على اجراء الرخص المطلوبة ورغم ذلك اتخذ قرار الهدم.

أما المواطن علي حمد، وهو أحد سكان واد الحمص، أكد لوطن حصوله على إخطار بهدم أحد طوابق منزله المكون من ثلاثة طوابق، وقال "تلقينا إخطارا بهدم المنزل بتاريخ 1/1/2017، حيث سيجري هدم طابق واحد وفي أي لحظة سيتم ذلك".

ومضى بالقول "نحن معتصمون اليوم لكي نؤكد رفضنا لسياسة الاحتلال التعسفية، وإن عزيمتنا لن تهدم، لاسيما وأن العديد من أهالي المنطقة قد حصلوا على اخطارات بالهدم قبل عدة أيام".

أما المواطن محمد سالم وهو أيضاً تلقى اخطاراً بهدم طابقين من منزله، اكتفى بالقول "حسبي الله ونعم الوكيل، بنينا بيوتنا كي يعيش أبناؤنا بها لا أن تهدم، ونطالب الجميع بالتدخل لوقف هذه الاجراءات".

وتأتي هذه الاجراءات التعسفية الإسرائيلية بحق أهالي القدس المحتلة بهدف تهويد القدس واقصاء أهلها، وتهجيرهم قسراً على حد تعبير أهالي منطقة واد الحمص، فيما يؤكد سكان المنطقة استمرارهم وثباتهم على أرضهم رغم القرارات العسكرية العنصرية بحقهم".