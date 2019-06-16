الاحتلال يحوّل الأسير جعفر عز الدين إلى الاعتقال الإداري لحظة الإفراج عنه

وطن: حوّلت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، الأسير جعفر عز الدين (47 عاما) من محافظة جنين إلى الاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لحظة الإفراج عنه اليوم من معتقل "مجدو" بعد قضائه خمسة أشهر.

ولفت نادي الأسير في بيان إلى أن الأسير عز الدين اعتقل في 30 كانون الثاني 2019، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه خمس سنوات بين اعتقال إداري وأحكام، وقد خاض عدة إضرابات منها إضرابات ضد اعتقاله الإداري، علما أنه متزوج وله ثمانية أبناء.