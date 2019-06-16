مستوطنون يقتلعون عشرات أشجار الزيتون في أراضي بيرين شرق الخليل

وطن: - اقتلع مستوطنون، اليوم الأحد، العشرات من أشجار الزيتون في منطقة بيرين جنوب غرب بلدة بني نعيم شرق الخليل.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الضفة الغربية راتب الجبور، إن عشرات من المستوطنين أقدموا على اقتلاع أشجار زيتون في الأراضي التي أعلن الاحتلال الاستيلاء عليها الشهر الماضي في منطقة بيرين جنوب بلدة بني نعيم، وقاموا بزراعة أشتال، تحت حماية وحراسة جيش الاحتلال .

يذكر ان قوات الاحتلال وخلال شهر رمضان سلمت الأهالي اخطارا بوقف العمل ووضع اليد على اراضي المواطنين في منطقة بيرين، وخلة الفرن، وعين الشنار الواقعة جنوب وشرق مدينة الخليل تبلغ مساحتها حوالي 4800 دونم، وأمهلتهم مدة 45 يوما للاعتراض من تاريخ 25/5 للحوض الطبيعي رقم (9)، والذي يشمل أراضي تابعة لبني نعيم، ومدينة الخليل، ويأتي الاستيلاء على الأراضي لصالح توسعة مستوطنة "بني حيفر" المقامة على اراضي المواطنين في بلدة بني نعيم شرق الخليل.