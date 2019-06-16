بعد انتهاء مدة محكوميته...الاحتلال يُصدر أمر اعتقال إداري بحق الأسير مالك ابو عيشة

رام الله- وطن: أصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداري لمدة أربعة شهور بحق الأسير مالك محمد ابو عيشة (34 عاماً) من محافظة الخليل، وذلك بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة عام.

وأوضح نادي الأسير أن الأسير مالك معتقل منذ شهر أيار/ مايو 2018، وقد صدر بحقه حُكماً بالسّجن لمدة عام، وكان من المفترض الإفراج عنه مع نهاية شهر أيار/ مايو المنصرم، علماً أنه متزوج وله ثلاثة أطفال.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير مالك له شقيقان في الأسر وهما: عبد القادر وهو محكوم بالسّجن (11) عاماً من المفترض أن تنتهي خلال العام الجاري 2019، إضافة إلى شقيقه عبد الهادي المعتقل إدارياً منذ شهر أيار/ مايو 2019.