الشرطة تتلف 50 مركبة غير قانونية في الخليل

رام الله- وطن: أتلفت الشرطة، صباح اليوم الاحد، 50 مركبة غير قانونية تم ضبطها في وقت سابق بمناطق مختلفة من الخليل .

وذكـرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأنه وخلال عمل دوريات شرطة محافظة الخليل في ملاحقة ومكافحة ظاهرة المركبات والدراجات غير القانونية بهدف الحد من انتشارها ومنع ضررها الكبير على الصعيدين المادي والمعنوي، فقد قامت الشرطة اليوم بإتلاف 50 مركبة ودراجة نارية غير قانونية تم ضبطها سابق بعدة مناطق من محافظة الخليل".

وأضافت بأن عملية الاتلاف تمت بعد فحص المركبات والدراجات من قبل جهة الاختصاص شرطة المرور والتأكد من عدم وجود أوراق تسجيل لها لدى دائرة السير الفلسطينية وتبيان انها غير قانونية.

هذا واهابت بالمواطنين التخلص من مركباتهم ودراجاتهم النارية غير القانونية للحفاظ على حياتهم وحياة الاخرين وممتلكاتهم، مؤكدا على ان جهاز الشرطة سيستمر بمكافحة هذه الظاهرة السلبية واجتثاثها من المجتمع ومعاقبة المخالفين وفق النصوص القانونية .