وصل الأردن وعاد دون علاج.. والد الطفل وجد يناشد عبر وطن بإنقاذ حياة ابنه

جنين- وطن- محمد عتيق: منذ ثلاثة شهور، يتنقل الشاب يوسف عبد الصمد ياسين من قرية دير أبو ضعيف شرق مدينة جنين، بين المستشفيات، باحثا عن علاج لابنه "البكر" وجد، البالغ من العمر عامين، بعد اكتشاف مرض "هبوط في النخاع" لديه، وما أثبتته نتيجة فحوصات الخزعة التي أجريت له.

حصل والد وجد على تحويله طبية من وزارة الصحة لعلاج ابنه في مركز الحسين الطبي في الأردن، وتوجه إلى هناك فورا للعلاج، لزراعة النخاع، كونه لم يتوفر له العلاج في الضفة الغربية.

يشرح والد الطفل لـ وطن ما حدث معه: "حصلت على تحويلة طبية من وزارة الصحة، لتغطية تكاليف العلاج لمجد في مركز الحسين الطبي، بعد نتيجة الخزعة التي أجريت في مستشفى بيت جالا أن مجد يعاني من هبوط في النخاع، وهذا ما أكدته الفحوصات الطبية في مركز الحسين".

لم تمض الأمور كما يجب في مستشفى الحسين، وبعد مرور عدة أيام تفاجأ عبد الصمد بقرار مغادرة المستشفى لعدم تغطية تكاليف العلاج من وزارة الصحة.

يتحدث ياسين لـ وطن " مكثت في مستشفى الحسين تسعة أيام، وقبل خروجي بثلاثة أيام تفاجأت باتصال من إدارة المستشفى تبلغني ضرورة مغادرة المستشفى لعدم تغطية تكاليف العلاج، وأن الوثيقة التي أحملها من وزارة الصحة لا يعترف بها مركز الحسين الطبي، لأن هناك اتفاقيات بين السلطة الفلسطينية ومركز الحسين هي التي يتم اعتمادها، وأبلغت وزارة الصحة برام الله بما حدث، إلا أنها أكدت لي بتغطية العلاج".

ويضيف ياسين: "حصلت على وثيقة التغطية التي كان مفادها، نرجو منكم استقبال حالة وجد، ومعالجته في مشافيكم على أن تتم تغطية العلاج لاحقا".

ويشير والد الطفل أن ما جرى مع ابنه وعدم استكمال علاجه في مركز الحسين الطبي كان على حساب صحته، حيث يؤكد والده لـ وطن تراجع حالته الصحية أثناء عودته إلى الضفة الغربية، ويقول: " ارتفعت درجة حرارة وجد إلى 40 ونصف وهبوط في الصفائح إلى أربعة، مما اضطررنا العودة إلى مستشفى جنين الحكومي مباشرة".

ويضيف ياسين:" التأخير في علاج ابني يؤثر عليه صحيا، إن مناعة جسمه صفر، وأطرافه بات لونها أزرق نتيجة خزعات الإبر، مما أثر على قدرته على الوقوف على قدميه، وان الأطباء يجدون صعوبة في العثور على شرايين لخزعات الابر، واعطائه وحدات الدم".

وناشد ياسين عبر وطن الرئيس محمود عباس وكافة المسؤولين، للتدخل لاستكمال علاج ابنه اينما كان، والاسراع في التحويلة الطبية لابنه، تزامنا مع هبوط مناعته التي لا تقوى حاليا على مقاومة أي مرض.