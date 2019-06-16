الأسير المحرر سائد أبو بهاء لوطن: تعرضت للتهديد والإهانة من قبل عناصر في جهاز المخابرات بسبب مبادرتي "يلا ننزل على الشارع"

وطن – ريم أبو لبن: اتهم الأسير المحرر، سائد أبو بهاء، عناصر من جهاز المخابرات بإجراء تحقيقٍ معه وهو على سرير المرض، مؤكدا أنه رفض أن يمارس عليه ضباط المخابرات التحقيق وهو في مجمع رام الله الطبي يرقد على سرير المرض.

وقبل دخوله بدقائق لإجراء عملية قسطرة في القلب، أجرينا اتصالا هاتفيا مع المعتقل سائد، والذي أوضح خلال حديثه بأن بعض ضباط جهاز المخابرات قد أجروا تحقيقا معه وهو على سرير المرض، فيما تم إبلاغه بإخلاء سبيله في حال أجاب على سؤال مفاده: "من يقف ورائك" بحسب ما ذكر سائد.

وفي معرض الرد على السؤال، أجاب سائد المحقق: "أنا إنسان وطني وقد طرحت مبادرة وطنية، وأرفض ممارسة دور المحقق خاصة داخل المستشفى".

وأفاد بتعرضه للتهديد قبل دخوله العملية : "قالوا لي سنلغي العملية وسأخضع للتحقيق مجدداً ".

وعن موقف العائلة تجاه اعتقال نجلهم سائد، فقد حملت المسؤولية الكاملة لتراجع وضعه الصحي بعد الإضراب الطعام، لجهاز المخابرات لا سيما وأن الجهاز أخفى عنهم تراجع وضعه الصحي، ومعاناته نتيجة وجود تشنجات في صدره ويده.

وأوضحت العائلة بأن سائد أبو بهاء يعمل مدرساً ومديراً لمركز تنمية الطفولة والشباب في بلدية البيرة، فيما تم اعتقاله 5 مرات من قبل جنود الاحتلال.

يذكر أن سائد أبو بهاء، كان قد أضرب عن الطعام يوم الاثنين الماضي، أي في اليوم الذي تم اعتقاله من قبل جهاز المخابرات .

وقال أبو بهاء: "أضربت عن الطعام في اليوم الأول لاعتقالي لأن محور الحديث ومنذ البداية يدور حول مبادرة "لازم ننزل على الشارع"، والتي تدعو لإعادة الاعتبار للقضايا الوطنية ومحاربة الفساد".

وأكد أنه استمر في إضرابه عدة أيام، وتم نقله صباح يوم الجمعة إلى مستشفى رام الله الحكومي بسبب تدهور وضعه الصحي في منطقة الكبد والقلب، فيما "عانيتُ من ارتفاع في ضغط الدم والسكري، ورغم ذلك واصلتُ الإضراب، ولكن بفعل الضغط وتراجع حالتي الصحية فقد علقت الإضراب حتى أحصل على العلاج".

وأضاف: "بعد فك الاضراب، الحالة الصحية أصبحت جيدة، ولكن الأطباء قرروا إجراء عملية قسطرة لقلبي، وها أنا في انتظار الدخول للعملية".

وتابع : "أعلنتُ إضرابي دفاعا عن حرية الرأي والتعبير، وما قمت به هو مبادرة وطنية ولا داعي لاعتقالي".

وكان الأسير المحرر سائد أبو بهاء اطلق عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حملة بعنوان (#يلا_ننزل_على الشارع)، وهي حملة شعبية وجماهيرية تضم كافة قطاعات المجتمع الفلسطيني وشرائحه، وتهدف بمضمونها الوطني الى إسقاط الفساد والفاسدين، وإعادة الاعتبار للقضايا الوطنية الكبرى.. على حد قوله.

وأكد سائد لوطن بأن سبب اعتقاله هو إطلاقه لتلك المبادرة الفردية.

بدوره أكد المحامي مهند كراجة في مداخلة لوطن بأن جهاز المخابرات قد أقر إخلاء سبيل المعتقل أبو بهاء وذلك بسبب وضعه الصحي، وعلى أن يتم استدعائه مجدداً يوم الثلاثاء القادم لمركز المخابرات لإجراء المقابلة بحسب ما تم ابلاغه.

وعن التهمة الموجه لسائد، قال كراجة: "جميع التحقيقات التي أجريت معه كانت تدور حول اتهامه بالإعلان عن دعوات للتظاهر ضد الفساد، وقد اتهم بـ "تجميع وتلقي للأموال".