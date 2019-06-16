تجنيد المجنسين السوريين في الجيش التركي يثير الجدل داخل البرلمان

وطن: شهد البرلمان التركي مناقشات ساخنة حول القانون التجنيد الجديد، الذي سيسمح بانضمام الشباب السوريين المجنّسين، إلى الجيش التركي.

وانتقد “مساواة درويش أوغلو” نائب رئيس حزب الخير المعارض، المادة (43) من القانون المقترح، التي ستسمح بتجنيد السوريين، قائلا: “حتى اليوم تمّ تجنيس 76 ألف سوري، وهذه المادة ستتيح لعدد كبير من الشباب السوريين الحاصلين على الجنسية، الخدمة داخل الجيش التركي”.

وتابع: “أعداد الشباب السوريين الفارّين من بلادهم إلى تركيا في سن الخدمة العسكرية يقارب الـمليون، وعليه من الضروري الوقوف في وجه هذا القرار الذي يعمل على تجنيد شباب سوريين لم ينفعوا بلادهم وفرّوا منها هربا من الحرب ولم يدافعوا عنها”، محذرا من تجنيد شباب سوريين ينحدرون من توجّه سَلفي، داخل الجيش التركي.

يُشار إلى أن تركيا تستضيف ما نسبته 63.4 % من اللاجئين السوريين حول العالم، بما يقارب الأربعة ملايين لاجئ وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، يتوزعون على كافة ولايات البلاد الثمانين.