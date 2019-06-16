الاحتلال يعتقل 3 شبان وسيدة خلال مواجهات بالعيسوية

القدس- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، 3 شبان وسيدة في حي عبيد بقرية العيسوية شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان باندلاع مواجهات عنيفة بين شبان وقوات الاحتلال بعد ملاحقة سيارة واعتقال ركابها.

وأكدوا إن قوات الاحتلال اقتحمت حي عبيد خلال ملاحقتها سيارة، وتمكنت من ايقافها واعتقال 3 شبان وسيدة من داخلها لم تعرف هويتهم، وصادرت السيارة.

وبينوا أن مواجهات عنيفة اندلعت في الحي خلال ملاحقة السيارة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والعيارات المطاطية نحو السكان.

واعتقل جنود الاحتلال الشاب محمد عصمت عبيد من الحي، بعد عراك بالأيدي جرى بينهم والسكان.

وكانت قوات مكثفة من سيارات وقوات الاحتلال اقتحموا حي عبيد بقرية العيسوية، بحجة ملاحقة السيارة.

وتصدى السكان والشبان لقوات الاحتلال خلال اقتحامها حي عبيد برشق الحجارة نحوها