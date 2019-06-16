توقيف 3 مشتبهين بحرق محل مفروشات بنابلس

نابلس- وطن: كشفت الشرطة اليوم ملابسات قضية حرق محل مفروشات وقع بشارع القدس الأسبوع الماضي شرقي نابلس.

وذكرت الشرطة في بيان لها أن بلاغا وصلها بوقوع حريق بمحل مفروشات شرقي نابلس تبعها شكوى لدى شرطة المباحث وعلى الفور باشرت بالبحث والتحري وجمع الأدلة الجنائية وحصرت الاشتباه بثلاثة أشخاص.

وذكرت أن المشتبه بهم الثلاثة استخدموا سيارة بلوحة أرقام مزورة في تنفيذ عملية الحرق وإخفائها في إحدى الحقول وبعد إلقاء القبض عليهم وسماع أقوالهم اعترفوا بقيامهم بحرق المحل بسبب خلافات عائلية مع أصحاب المحل.

وأكدت الشرطة توقيف المشتبه بهم لحين إحالتهم للنيابة العامة أصولاً.