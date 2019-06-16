الشرطة تقبض على شخص قام بدهس شرطي بمركبة غير قانونية في قلقيلية

قلقيلية- وطن: ألقت الشرطة اليوم القبض على شخص قام بدهس شرطي من مرتب شرطة المرور في شرطة قلقيلية بمركبة غير قانونية أثناء عمله الرسمي وتأديته لواجبه الوطني والشرطي في مدينة قلقيلية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وخلال قيام شرطة المرور في قلقيلية بعمل حاجز مروري لفحص المركبات والأوراق الثبوتية التي بحوزة السائقين وذلك على المعبر الشمالي لمدينة قلقيلية، قدمت مركبة على الحاجز تحمل لوحة أرقام صفراء وبداخلها شخص كان يقودها وبعد الاشتباه بالمركبة وبعدم قانونيتها قام الشرطي الذي كان يعمل على الحاجز المروري بإعطاء إشارة للسائق بالتوقف إلا أن السائق لم ينصاع لأوامر الشرطي بالتوقف ولا لاشارات قف التي كانت موضوعة على الحاجز من قبل الشرطة وقام بدهس الشرطي والفرار من المكان ومباشرة تم تحريك مركبة الإسعاف إلى المكان نقل الشرطي إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في المدينة, وبعد البحث والتحري والمتابعة الحثيثة من قبل شرطة المباحث العامة تم الاشتباه بشخص وإلقاء القبض عليه وبعد سماع إفادته بدهس الشرطي وبعد الفحص تبين أنها مركبتة غير قانونية (مشطوبة).



واكدت توقيف المشتبه به واحالته إلى جهات الاختصاص لاستكمال واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول كما تم ضبط المركبة التي كانت بحوزته و حجزها أصولا.