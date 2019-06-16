نتنياهو دشّن اليوم مستوطنة "رامات ترامب" في الجولان السوري المحتل

وطن: رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو يدشن في الجولان مستوطنة "رامات ترامب" تكريما للرئيس الاميركي

افتتح بنيامين نتنياهو الأحد مستوطنة جديدة في مرتفعات الجولان المحتل باسم "رامات ترامب" تكريما للرئيس الأميركي. الذي اعترف في 25 اذار/مارس بسيادة دولة الاحتلال على الجزء الذي احتلته من سوريا خلال حرب عام 1967، ثم ضمته عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وقال نتنياهو "الجولان إسرائيلي وسيظل كذلك"، واصفا ترامب بأنه "صديق عظيم لإسرائيل اتخذ قرارات لم يتم اتخاذها سابقا". وعقدت الحكومة الإسرائيلية جلسة استثنائية في خيمة في مرتفعات الجولان بحضور السفير الأميركي ديفيد فريدمان، وقرر التصويت لبناء مستوطنة "رامات ترامب" (مرتفعات ترامب) في منطقة تسكنها حاليا أربع عائلات من المستوطنين.

ويعيش في الجولان السوري المحتل نحو 23 الفا من العرب السوريين.