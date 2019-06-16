"حصة".. مبادرة تمنح خبرة لطالب الجامعة وتحصيلا أفضل لطالب المدرسة

رام الله- وطن: قال جهاد شجاعية، المدير التنفيذي للمؤسسة الفلسطينية لاسناد الطلبة، إن هناك أكثر من 300 عائلة فلسطينية مستفيدة من مبادرة "حصة"، التي أطلقتها المؤسسة، والتي تقوم فكرتها على توفير فرصة عمل لطلاب الجامعات الفلسطينية، من خلال تدريس طلبة المدارس، من أجل رفع تحصيلهم الدراسي بسعر مناسب.

وخلال استضافته في برنامج شغف، مع أحمد عياش، قال شجاعية إن المبادرة تفتح فرصة لطلبة الجامعات كي يحصلوا على عائد مادي، يساعدهم في حياتهم الجامعية، وفي ذات الوقت، مساعدة طلبة المدارس فس المواد والحصص التي هم بحاجة لدروس تقوية فيها، مثل اللغة الانجليزية والرياضيات.

ولفت شجاعية إلى أنه تم البدء بتنفيذ المرحلة الأولية لمبادرة "حِصة" في رام الله والبيرة، عبر الإعلان عن المبادرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وثم إجراء المقابلات مع عدد من طلبة الجامعات، واختيار القادرين منهم على إعطاء الدروس، بالإضافة إلى تنفيذ تدريب خاص بالطلاب المؤهلين.

وبين أن المبادرة انعكست بشكل إيجابي على طلاب المدارس والجامعات، على حد سواء، حيث استطاع طلبة المدارس التفوق في الحصص التي كانوا يعانون فيها من الضعف والتراجع الأكاديمي، بينما حصل طلبة الجامعات على خبرة عملية في التدريس، إضافة إلى عائد مادي جيد، يساعدهم في حياتهم الجامعية.