فتح لوطن: الأجهزة الأمنية لحماس تحتجز أمين سر المجلس الثوري لفتح فايز أبو عيطة

وطن: أوقفت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في غزة، الدكتور فايز أبو عطية، أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح من معبر بيت حانون قبل قليل خلال طريق عودته من رام الله.

وأفاد المتحدث باسم حركة فتح أيمن الجاغوب لوطن للأبناء أن "أبو عطية ما زال محتجزاً على معبر بيت حانون، وأنه تلقّى معاملة مهينة من قبل أمن حماس".

واعتبر الجاغوب أن توقيت هذه الاعتقالات لا يخدم الفلسطينيين كافة، في ظل الظروف السيئة التي تمر بها القضية.

كما استدعى أمن حماس، يوم الأحد، الناطق باسم موظفي تفريغات 2005، رامي أبو كرش، في مقر قصر الحاكم بمدينة غزة.

وكتب أبو كرش على حسابه الخاص على "فيسبوك" تم استدعائي من قبل جهاز الأمن الداخلي، وانا الآن متوجه لهم على قصر الحاكم".

واعتقل أمن حماس أيضاً، اليوم الأحد، الناشط أمين عابد، دون توضي سبب الاعتقال.

وكان أمين عبد قد اعتقل قبل عامين في مظاهرة تطالب بالحفاظ على "تل السكن" الأثري.

هذا وحاولت وطن الوصول إلى أي من الناطقين باسم حركة حماس في غزة، للاستعلام عن أسباب مجمل الاعتقالات، إلّا أنهم لم يردوا على هواتفهم.