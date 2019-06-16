حماس لوطن: ليس صحيحاً ما أشيع عن احتجاز القيادي بحركة فتح فايز أبو عيطة

وطن: نفت مصادر أمنية من حركة حماس، قيام الأجهزة الأمنية باحتجاز فايز أبو عيطة عضو المجلس الثوري لحركة فتح، على معبر بيت حانون أثناء عودته من رام الله.

وقالت المصادر الأمنية لوطن إن ما جرى مع "أبو عيطة" وعدد من العمال أنه تم تأخير عبورهم إلى قطاع غزة عبر الحاجز من قبل الاحتلال.

وكان الناطق باسم حركة فتح، منير الجاغوب، قد قال لوطن إن أبو عيطة تم توقيفه على أيد أجهزة حماس، وأنه تعرّض لمعاملة وصفها بـ"المهينة".

الأمر الذي نفته مصادر من داخل الحركة.