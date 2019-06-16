شرطة الاحتلال تمنع نصب خيمة احتجاجية ضد هدم 16 بناية بالقدس

القدس- وطن: منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أهالي حي واد الحمص ببلدة صور باهر جنوب غرب مدينة القدس المحتلة الأحد، من نصب خيمة على أراضيهم احتجاجًا على قرار المحكمة الاسرائيلية العليا بهدم 16 بناية بالحي.

وأفاد شهود عيان بأن قوة إسرائيلية حاصرت خيمة الاعتصام وطالبت السكان بهدمها، وهددتهم انه في حال بقيت الخيمة سيتعرضون للمساءلة القانونية.

وكان اهالي حي واد الحمص ببلدة صورباهر نظموا اليوم وقفة احتجاجية، تخللها نصب خيمة بجانب بيوتهم المهددة بالهدم في أي لحظة.

وقال أحد السكان المتضررين محمد ابو طير: "تعيش العائلات المهددة منازلها بالهدم في كابوس، ولا تنام منذ صدور قرار المحكمة الاسرائيلية العليا يوم الأربعاء الماضي القاضي بهدم 16 بناية سكنية، بحجة قربها من الجدار الفاصل".

وأوضح أن 100 عائلة من المقرر ان تقطن في البنايات وعددها 500 نسمة، وبعض البنايات مسكونة، وأخرى قيد الانشاء بنيت قبل عدة سنوات.

وأشار إلى أن الـ 16 بناية تضم ما بين 6 إلى 40 شقة سكنية، وتبلغ مساحة كل بناية ما بين 500 إلى خمسة آلاف نسمة.

ولفت أبو طير إلى أن قاضي المحكمة وافق على قرار القائد العسكري للمنطقة الوسطى "عوفر هندي"بهدم البنايات لقربها من الجدار الفاصل، وحسب القانون يجب أن تبعد عنه ب ٢٥٠مترًا.