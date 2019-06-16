العمادي يصل قطاع غزة

غزة- وطن: وصل رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، السفير محمد العمادي، مساء الأحد، إلى قطاع غزة. حاملًا معه منحة مالية بقيمة 25 مليون دولار.

ويبلغ إجمالي المنحة 25 مليون دولار وسيتم تحويل 10 ملايين دولار منها إلى دولة الاحتلال لشراء الوقود المنقول إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة للتشغيل، وسيتم توزيع حوالي 10 ملايين دولار كمنحة نقدية للأسر المحتاجة، مع تلقي كل أسرة 100 دولار، وفق ما أورته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأضافت الصحيفة "سيتم التبرع بمبلغ 5 ملايين دولار نقدًا لمشاريع "النقود مقابل العمل" التابعة للأمم المتحدة، حيث يتم توظيف سكان غزة بشكل مؤقت ويتم دفع الأجور لهم".

يشار إلى أن صحيفة " إن الوفد القطري الذي كان من المفترض أن يدخل قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية قد تأخر لأسباب تتعلق بالمحادثات التي يجريها مع "إسرائيل"، حول تقديم المنحة القطرية لقطاع غزة، وتوصيل خط الكهرباء "161" من من دولة الاحتلال إلى القطاع..

وعلى هامش المخصصات، من المتوقع أن يجري المبعوث محادثات مع قادة حركة حماس في غزة ومبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف لتخفيف التوترات بين دولة الاحتلال وحماس.