ضبط ألعاب نارية وألعاب خرز بلاستيكية في رام الله

رام الله- وطن: أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الضابطة، أن جهاز الضابطة الجمركية وبدعم ومساندة جهازي الشرطة الخاصة والأمن الوطني، ضبط مساء امس الأحد في محافظة رام الله والبيرة، كمية من الألعاب النارية وألعاب الخرز البلاستيكية الممنوعة من التداول داخل السوق الفلسطيني.

وأوضح البيان، أن عملية الضبط جاءت بناءً على معلومات دقيقة من إدارة الاستخبار الجمركي في الجهاز، مفادها وجود الكمية داخل أحد منازل المواطنين في المحافظة، وبعد التواصل وأخذ إذن تفتيش من النيابة العامة، تحركت على الفور قوة من جهاز الضابطة الجمركية يرافقها دعم ومساندة جهازي الشرطة الخاصة والأمن الوطني للمكان، حيث تم ضبط الكمية، واستدعاء جهة الاختصاص في مديرية الإقتصاد الوطني، التي أقرت التحفظ على الكمية، كونها ممنوعة من التداول داخل السوق الفلسطيني، نتيجة لما تشكله من خطر جدي وحقيقي على سلامة الأطفال، ونظراً إلى الإصابات الجسدية البليغة التي تلحقها بالأطفال، وتسببها بإعاقات دائمة في بعض الأحيان لأبنائنا.

وتمت إحالة القضية إلى نيابة الجرائم الإقتصادية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.