فتح تنفي لوطن ايعاز الرئيس لهيئة مكافحة الفساد فتح ملفات رواتب وزراء الحكومة السابقة واعادتها

رام الله - وطن: نفى رئيس المكتب الاعلامي مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة التحرير فتح منير الجاغوب ما تداولته بعض وسائل الاعلام حول ايعاز الرئيس محمود عباس لرئيس هيئة مكافحة الفساد إلى ضرورة فتح ملفات كافة الوزراء بالحكومة السابقة بدءاً من رئيس الحكومة، واستعادة كافة الأموال التي تحصلوا عليها من خزينة الدولة دون وجه حق مع المحاسبة، على أن يكون ذلك في غضون شهرين فقط.

وقال الجاغوب لوطن انه تواصل صباح اليوم مع رئيس هيئة مكافحة الفساد احمد البراك الذي نفى له ذلك الامر مؤكدا انه لم يصله اي شيء بشأن ما نشر ، وان ما نشر غير دقيق.

وكان الرئيس محمود عباس قد تطرق خلال اجتماعه مع العشرات من حركة الشبيبة الطلابية يوم السبت الماضي قائلا : فيما يخص قرار رفع رواتب الوزراء أخطأنا وصححنا الخطأ وعلى الجميع تصويب من يخطىء.. والخطأ هو الاستمرار بالخطأ "وعلى كل من أخذ قرشاً مش من حقة يرجعو" حسب ما اكده الجاغوب لوطن (للاطلاع على الخبر اضغط هنا)

وكانت وطن قد انفردت نهاية الشهر الماضي بخبر قيام الرئيس بإيقاف كل الإجراءات المتعلقة بزيادة رواتب وزراء الحكومة السابقة وأن يعيدوا الرواتب حسب القانون (للاطلاع اضغط هنا)