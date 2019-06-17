هذه الصور عن فلسطين لا يريد الاحتلال أن يراها العالم

وطن: نشر موقع أمريكي مجموعة من الصور القديمة، تحت عنوان" صور لا تصدق.. لا تريدك إسرائيل أن تراها"، متضمنة لقطات تظهر فلسطين القديمة، وسكانها الحقيقيين، حيث تظهر الصور بما لا يدع مجالاً للشك أن جذور الفلسطينيين ضاربة في أرضهم.

وذكر موقع "ورلد أوبزرفر أونلاين" أن هذه الصور لا يريد الاحتلال أن يراها العالم، حيث تكشف الصور أن فلسطين كانت بأكملها "فلسطينية" الهوية بكل معنى الكلمة، من أزياء الناس وأسماء الأماكن، ونمط عيش أهلها.

وأضاف الموقع "هذا ما يحاول الاحتلال أن يمحوه، حتى تكون فلسطين أرضاً بلا شعب، لشعب بلا أرض".

1 – امرأة بدوية

2 – امرأة من الناصرة

3 – أب وأطفاله في رام الله

4 – امرأة من رام الله

5 - صورة من عام 1889 لامرأة من يافا

6 – فتاة من بيت لحم

8 – نساء من أجيال مختلفة في بيت لحم

9 – شقيقتان من بيت لحم

10 – فلسطينية من بيت لحم تحمل جرة الماء

7 – امرأة بزي تقليدي من بيت لحم

11 – شيخ مقدسي

12 – رجال من غزة (كتب أسفلها سكان غزة الأصليين – فلسطين)

13 – امرأة من رام الله بثياب مميزة

14 – عائلة من رام الله

15 – امرأة من رام الله

16 – بدو من بئر سبع

17 – نساء وأطفال فلسطين يهربون خلال النكبة - 1948

18 – فلسطيني يبلغ 100 عام

19 – امرأة من بيت لحم عام 1940 تنظر لأرضها

20 - القدس

21 – مظاهرات ضد الاستيطان الإسرائيلي خلال الاحتلال البريطاني عام 1920

22 – قبة الصخرة في القدس

23 – صيادون في بحر الجليل عام 1930

24 – احتجاجات في 1900 في يافا

25 – القدس بين 1898 و 1914

26 - القدس

27– سوق القدس للحبوب

28 - نابلس

29 – بيت لحم

30 – البطريرك اليوناني في القدس عام 1940

31 - صانع فخار مقدسي عام 1934