نقابة الإسعاف والطوارئ تدعو للاعتصام اليوم أمام رئاسة الوزراء في رام الله

وطن: دعت نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ، اليوم الاثنين، إلى إعتصام أمام مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله، عند الساعة العاشرة صباحاً.

وشددت النقابة في بيان لها:" أن هذا الاعتصام يأتي ضمن الخطوات الاحتجاجية في الدفاع عن حق شعبنا الفلسطيني في الحصول على خدمة إسعاف بالمستوى الذي يضمن حياة المواطنيين وتحقيق أعلى مستوى في سرعة الإستجابة".

وأضافت أن هذه الخطوات تأتي أيضاً لضمان حياة كريمة لضباط الإسعاف وعائلاتهم، من خلال تطبيق قانون العمل، ومعالجة ملف التقاعد، وتحقيق النزاهة والشفافية في إدارة جهاز الإسعاف والطوارئ.

وأكدت على ضرورة التزام إدارة جمعية الهلال الأحمر بالقانون الفلسطيني، والمسؤوليات التي اوكلت لها تجاه الشعب الفلسطيني الصامد المرابط، خصوصا انهم على اعتاب مرحلة سياسية صعبة.

واضاف البيان:" اننا كضباط الاسعاف جنود الميدان في كل مواجهة مع الاحتلال، و ابطال الخدمه الانسانية، ولن نرضى ان نفرط بالتزاماتنا اتجاه شعبنا المناضل في تقديم خدمة الاسعاف له، او خصخصتها على حساب دموع وآهات جرحانا وشهدائنا".