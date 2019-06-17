أهالي أسرى غزة يزورن 14 أسيرًا من ابنائهم في"رامون"

رام الله- وطن: سمحت سلطات الاحتلال، فجر الاثنين، لدفعة جديدة من أهالي أسرى قطاع غزة بزيارة أبنائهم في سجن "رامون" الإسرائيلي، عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمال القطاع.

وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة بتوجه 17 من أهالي أسرى القطاع فجر اليوم- بينهم طفلان- لزيارة 14 أسيرًا في سجن رامون، بتنسيق من اللجنة الدولية.

ويقع سجن "رامون"-الذي شُيّد في بداية عام 2006-بالقرب من سجن نفحة بصحراء النقب، ويضم نحو 250 أسيرًا في قسمين.

وتواصل سلطات الاحتلال منذ 3 يوليو 2017 منع أهالي أسرى حركة (حماس) بغزة من زيارة أبنائهم للضغط على الحركة في ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى كتائب القسام.

وتتزامن زيارة أهالي الأسرى لأبنائهم في السجون مع اعتصام دائم يقيمه الأهالي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة أمام مقرات الصليب الأحمر للتضامن مع أبنائهم، وللمطالبة بالإفراج عنهم.