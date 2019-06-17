بنك القدس يواصل نجاحه ويفتتح مكتبا تمثيليا في عمان

عمان- وطن: في إحتفالية وطنية فلسطينية أردنية افتتح بنك القدس احد اكبر البنوك الفلسطينة مكتبا تمثيليا في عمان، ورعى الحفل محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، ونائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ، ورئيس مجلس إدارة بنك القدس، اكرم عبد اللطيف جراب، وبحضور الرئيس التنفيذي لبنك القدس صلاح هدمي وعدد من مدراء البنوك الاردنية والاسرة المصرفية الاردنية والفلسطينية، ونخبة من رجال الاعمال والمستثمرين في البلدين الشقيقين.

وقال اكرم جراب عقب إفتتاح المكتب امس في عمان ان البنك نحج في تقديم نموذج مصرفي مميز في السوق الفلسطينية واصبح وجهة للأعمال والاستثمار وخدمات التجزئة، وسجلت المؤشرات المالية الرئيسية للبنك نموا متواصلا وحصل على قصب السبق في سوق المنافسة المصرفية الفلسطينية معتمدا على الإبداع والتحديث المستمر، وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية عصرية وحلولا مالية مبتكرة تلبي إحتياجات المتعاملين مع البنك.



وأضاف اكرم جراب ان بنك القدس ماض في القيام بدوره في إسناد الاقتصاد الفلسطيني وإحداث وحدات التنمية الانتاجية السلعية والخدمية في كل القطاعات، مؤكدا ان البنك يسير وفق أسس سليمة ويتبع مسارا جليا من النمو المضطرد ويتجنب المخاطر المرتفعة، ويتقن بمهنية وحصافة إدارة الموجودات والمطلوبات، ويحقق معدلات نمو عالية معتمدا على المهنية العالية والاستثمار في الموارد البشرية والتقنيات الحديث ويساير التطور العالمي للصناعة المصرفية العالمية.



وشدد اكرم جراب على واصر الاخوة الاردنية الفلسطينية ومتانة العلاقة التاريخية بين الشعبين التوأمين التي تشكل سندا لاعمال بنك القدس الراغب في المساهمة في تعزيز التعاون الثنائي ومساهمة البنك الايجابية اقليميا وعربيا ودوليا، مؤكدا على ان إفتتاح المكتب التمثيلي لبنك القدس يوطد العلاقات مع الشركات والمؤسسات والافراد وإرساء أسس الصلة والتعاون ما بين الجهات المالية والاقتصادية في الاردن.



محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، قال ان إفتتاح بنك القدس مكتبا تمثيليا في عمان يجسد قدرة البنك على التوسع في فلسطين وخارج حدود الوطن، وعبر عن التقدير لمنح البنك المركزي الاردني رخصة إفتتاح مكتب في عمان، وان هذه الخطوة تكرس التعاون المثمر بين الجانبين التي تترجم العلاقة المتينة بين البلدين وقيادتهما.



واوضح عزام الشوا ان الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون دفعتهم لمضاعفة الجهود، وإستطاع القطاع المصرفي العامل في الاراضي الفلسطينية تمتين قاعدته الراسمالية وتوفير الإحتياجات التمويلية لكافة الاستخدامات، ورسم علاقة متينة بين البنوك والمواطنين رائدها الثقة المتبادلة، حيث تقوم البنوك بدورها بكفاءة لتمتين الصمود الفلسطيني والارتقاء بالاقتصاد الفلسطيني برغم الصعوبات التي تفرضها سلطات الاحتلال.



ونوه الى قيام البنوك الفلسطينية بالتفرع عربيا ودوليا للتسهيل على المتعاملين حيث تم إفتتاح مكاتب لبنوك وفروع فلسطينية في تشيلي، دبي، و البحرين، مؤكدا ان الابداع المصرفي للبنوك الفلسطينية يقدم صورة ناجحة للمؤسسات الفلسطينية التي تعمل في ظل ظروف غير عادية.



نائب محافظ البنك المركزي الاردني ماهر الشيخ رحب بإفتتاح اول مكتب تمثيلي لبنك فلسطيني في الاردن يحمل اسم القدس التي لها في وجداننا جميعا كل المحبة، وقال ان الاردن يقدم الدعم للإقتصاد الفلسطيني والاشقاء في فلسطين وان "المركزي الاردني " يقدم الدعم للبنوك الفلسطينية، وان دعم الاردن للقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية مستمر وفق القرارات الدولية.



وأضاف الشيخ انه يتطلع الى رؤية البنك المركزي الفلسطيني بكامل الصلاحيات والسيادة الفلسطينية وصولا الى إصدار العملة الوطنية، وقال اننا في الاردن وفلسطين لسنا عاجزين عن الدفاع عن حقوقنا الوطنية، وإعاد الى الاذهان مواقف جلالة الملك الثابتة في دعم القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.