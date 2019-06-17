مصادر لوطن: الرئيس يبلغ المصريين باستعداده لاجراء الانتخابات

رام الله – وطن للانباء: قالت مصادر خاصة لوطن ان الرئيس محمود عباس ابلغ المصريين استعداد السلطة لاجراء الانتخابات التشريعية ومن ثم الانتخابات الرئاسية في كافة محافظات الوطن.

واكدت المصادر ان الرئيس عباس يرفض تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل تطبيق وتنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في تشرين اول/اكتوبر 2017، وضرورة التمكين الشامل والكامل للحكومة في قطاع غزة، من اجل العمل والتمهيد لاجراء انتخابات تشريعية ، تُشكل على اثرها حكومة وحدة وطنية تضم كافة فصائل العمل الوطني والاسلامي.

وكان الرئيس عباس قد التقى مساء امس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر، بعد ساعات من توجيه الرئيس رسالة الى ناصر تتعلق بمدى جهوزية لجنة الانتخابات لإجراء الانتخابات التشريعية وفقا لما جاء في القرار التفسيري للمحكمة الدستورية العليا، التي قررت حل المجلس التشريعي وان يدعو الرئيس لاجراء انتخابات تشريعية في مدة اقصاها 6 شهور.

يأتي هذا الموقف في الوقت الذي تستعد فيه المخابرات المصرية الى توجيه دعوات الى الفصائل الفلسطينية لزيارة القاهرة من اجل التشاور والتباحث في تحريك ملف المصالحة، وسط توقعات بان تطرح المخابرات المصرية على الفصائل امكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، تقوم بتهيئة الاجواء الى الانتخابات .

ولطالما شدد الرئيس على ضرورة تطبيق اتفاق القاهرة 2017 والذي يشترط تمكين الحكومة من ادارة قطاع غزة، في كل المجالات دون نقصان او تدخل من اي طرف، ومن ثم اجراء الانتخابات.

من جانبه قال القيادي في حركة فتح عبد الله عبد الله لوطن ان قرار القيادة ان هو اجراء الانتخابات التشريعية ومن ثم الانتخابات الرئاسية ، مضيفاً " نحن الان نخوض معركة، ولسنا في وارد تغيير الرئاسة، لان الرئيس لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ونحن لسنا في وارد تغيير رأس القيادة العليا ونحن في منتصف معركة مليئة بالاخطار التي تهدد قضيتنا الوطنية" ولذلك نبدأ بالانتخابات التشريعية نظرا لحاجتنا الى جسم تشريعي يراقب المؤسسات ويقوم بدوره في سن التشريعات الضرورية، وحين تكون الظروف مواتية بعد انتهاء هذه المواجهة العنيفة مع الادارة الامريكية والاحتلال نجري الانتخابات الرئاسية.

واكد عبد الله ان وفدا من حركة فتح زار القاهرة في الاسابيع الماضية وابلغ السلطات المصرية استعداد الحركة لاستئناف تنفيذ اتفاق المصالحة اكتوبر 2017 من النقطة التي تم التوصل اليها، في ظل الخطر المحدق بالقضية.

وحول موقف حركة فتح تشكيل حكومة وحدة وطنية في الوقت الحالي، تعمل على تهيئة الاجواء للانتخابات، قال عبد الله "هذا كلام غير عملي وغير واقعي"، مضيفاً " نحن لدينا حكومة يجب ان تتالع التنفيذ، وان الظرف المناسب لحكومة الوحدة الوطنية هو بعد الانتخابات وبعد فرز قوى واوزان تأخذ بالاعتبار في تشكيل الحكومة التي نحرص ان تكون حكومة شراكة للجميع".