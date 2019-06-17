رئيس لجنة الانتخابات المركزية يزور غزة قريباً

وطن: كشفت لجنة الانتخابات المركزية، صباح يوم الاثنين، عن زيارة مرتقبة لرئيسها الدكتور حنا ناصر إلى قطاع غزة ؛ من أجل استكمال المشاورات حول إجراء الانتخابات في كل محافظات الوطن.

وقال هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات في لقاء مع إذاعة "صوت فلسطين"، د. ناصر أكد خلال لقائه الرئيس محمود عباس الأحد، استعداده لعمل كل ما يلزم لإتاحة هذه الانتخابات لجميع الفصائل السياسية بما فيها حركة حماس.

وذكر كحيل أن اللجنة ستقوم خلال الأيام القليلة القادمة بإجراء كافة المشاورات والجهود مع كل المعنيين في هذا الأمر في غزة والضفة لتذليل العقبات بشأن اجراء الانتخابات وعودة الحياة الديمقراطية الفلسطينية.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت المشاورات تشمل زيارة رئيس لجنة الانتخابات إلى غزة، أكد كحيل ذلك، مضيفا :"نحن نتحدث عن الوطن وحدة واحدة، الضفة وغزة و القدس".

ووفق كحيل، فقد وضع حنا ناصر، الرئيس عباس، في صورة الوضع وخلاصة نتائج الاجتماعات والمشاورات التي عقدتها اللجنة في الفترة الماضية مع كل الفصائل السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في الضفة وغزة.

وكان الرئيس محمود عباس، قد التقى في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء اليوم الأحد، رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر.

ويأتي هذا اللقاء تبعا لرسالة وجهها الرئيس يوم أمس للدكتور ناصر، حول مدى جهوزية لجنة الانتخابات لإجراء الانتخابات التشريعية وفقا لما جاء في القرار التفسيري للمحكمة الدستورية العليا.

وأكد الرئيس استعداده التام للدعوة لانتخابات تشريعية تتبعها انتخابات رئاسية، على أن تشمل الأراضي الفلسطينية كافة وعلى رأسها القدس.