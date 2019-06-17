الاحتلال يهدم غرفا سكنية للمواطن محمد الدبابسة شرق يطا

رام الله- وطن: اعتدت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، على مواطن بالضرب المبرح، وهدمت أربع غرف سكنية من الطوب والصفيح، وخلايا شمسية، في خلة الضبع في المسافر الشرقية لبلدة يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في الجنوب راتب الجبور، إن قوات الاحتلال، داهمت منطقة خلة الضبع في المسافر الشرقية ليطا، وهدمت أربع غرف سكنية من الطوب والصفيح للمواطن محمد علي جابر الدبابسة، وخلايا شمسية، واعتدت على المواطن جابر الدبابسة بالضرب المبرح.