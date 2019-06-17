الطاقة الذرية الإيرانية: سنرفع مستوى تخصيب اليورانيوم بعد انتهاء مهلة الشهرين الممنوحة للأوروبيين

وطن: أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، عباس كمالوندي، اليوم الاثنين، أن إنتاج إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب سيتجاوز 300 كيلوغرام قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال كمالوندي إنه "في حال انتهاء مهلة الستين يوما ستسرع طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد على 3.7%".

وأضاف المتحدث أن الدول الأوروبية أثبتت عجزها بعدم تطبيق الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن "المهم بالنسبة لإيران الخطوات العملية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي"، موضحا أن الاتحاد الأوروبي إما أنه لا يريد الالتزام بالاتفاق النووي أو أنه عاجز عن ذلك نتيجة لضغوط".