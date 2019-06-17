مهمة فاشلة لرئيس "الشاباك" في رام الله

رام الله - وطن: رغم دخول الازمة المالية شهرها الرابع، لا يزال الرئيس عباس يتمسك بموقفه برفض استلام اموال المقاصة من الاحتلال طالما كانت منقوصة من الاموال التي اقتطعتها حكومة الاحتلال مقابل مخصصات اموال عائلات الشهداء والاسرى.

وخلال هذه الشهور قامت حكومة الاحتلال بتحويل اموال المقاصة منقوصة الى البنوك الفلسطينية، لكن السلطة طلبت من تلك البنوك ارجاع الاموال ورفضت استلامها .

وذكرت وسائل اعلام عبرية ان سلطات الاحتلال باتت تخشى ان يؤثر الموقف الفلسطيني برفض استلام اموال المقاصة على بقاءها، وان يؤدي ذلك الى تدهور الاوضاع الامنية والميدانية في الضفة الغربية.

وتسعى حكومة الاحتلال من خلال اطراف عديدة الى اقناع الرئيس عباس بتغيير موقفه وتعويض المبلغ المقتطع من طرف ثالث، حيث ذكرت وسائل الاعلام ان رئيس الشاباك ، نداف أرجمان، التقى مؤخرا بالرئيس محمود عباس، وحاول إقناعه بالعدول عن قرار عدم تسلم أموال المقاصة الفلسطينية، التي تجبيها دولة الاحتلال لصالح السلطة منذ قرار حكومة الاحتلال في شباط الماضي، مؤكدة ان اللقاء جاء في ظل مخاوف إسرائيلية من انهيار السلطة الفلسطينية اقتصادياً.

ويبدو ان مهمة رئيس "الشاباك" في رام الله فشلت بشكل كلي، وهو ما اكده الرئيس عباس بشكل غير مباشر خلال اجتماعه مع العشرات من حركة الشبيبة الطلابية السبت الماضي حين اكد مواصلة دعم أسر الشهداء والأسرى، مجددا رفض القيادة استقبال أموال المقاصة منقوصة.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قد اكد خلال اجتماعه امس الاحد مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلز أنين ان القيادة الفلسطينية ترفض استلام اموال المقاصة منقوصة لسببين سياسي وقانوني، اي ان القبول بهذه الاقتطاعات يعني ضمنيا الاعتراف بتمويل الإرهاب، الأمر الذي سيؤدي الى مثول السلطة والبنوك أمام المحاكم.

يذكر ان صحيفة "هآرتس" كشفت في نيسان/ابريل عن وساطات عربية تجري بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل"؛ ناقلة عن "شخصيات رفيعة في السلطة الفلسطينية قالت أمس إن الرئيس ، محمود عباس، لا ينوي التنازل في موضوع خصم أموال الضرائب التي تحولها إسرائيل للسلطة".

في حين ذكرت وسائل اعلام عبرية ان إسرائيل تطلب من الدول العربية التدخل لاقناع الرئيس محمود عباس لقبول أموال المقاصة منقوصة في ظل تخوفها من انهيار السلطة.

وقال المختص في الشأن الاسرائيلي فايز عباس لوطن للانباء ان ما سربته القناة الثانية العبرية حول لقاء رئيس الشاباك مع الرئيس عباس، الذي رفض التراجع عن قراره بعدم قبول اموال المقاصة منقوصة يدلل على وجود قرار مبدأي لا يمكن التنازل عنه.

واضاف عباس " ان اسرائيل كانت تظن ان السلطة ستتراجع عن القرار الذي اتخذه الرئيس، لكنها اليوم تعي انه لن يتم التراجع ولن تستلم السلطة الاموال الا اذا كانت كاملة ".

واشار عباس الى ان "اسرائيل اليوم تعرف جيدا ان قرار الرئيس هو قرار مبدأي ولا رجوع عنه وهذا الامر يقلق اسرائيل، لانها كانت تعتقد ان هذا القرار سيستمر لشهر، وان السلطة كانت سوف تعود وتستلم الاموال، لكن هذا فشل"، لافتا الى ان اسرائيل سعت الى تغطية الاموال المقتطعة من اموال المقاصة من بعض الدول العربية لدفعها مع اموال المقاصة المنقوصة، لكن هذا الاقتراح ايضا تم رفضه وبشدة من قبل الرئيس.

من جانبه قال ئائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح فايز ابو عيطة لوطن للانباء ان الموقف الفلسطيني برفض استلام اموال المقاصة منقوصة يعني ان السلطة لديها مشروع وطني وهو اقامة الدولة الفسلطينية المستقلة وليس مشروعا اقتصاديا لمجرد ادارة حياة الفلسطينيين اقتصاديا ولكي لا تبقى السلطة رهينة للاقتصاد الاسرائيلي، وان السلطة تملك رؤية في اقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

واضاف ابو عيطة ان هذا الموقف هو تأكيد على تمسك السلطة بالحقوق المشروعة للفلسطينيين وعدم تنازلها وخضوعها للابتزاز الاسرائيلي

واضاف ابو عيطة " إن اسرائيل والولايات المتحدة تحاولان الضغط على العديد من الاطراف الدولية والاقليمية وممارسة المزيد من الضغط على السلطة الفلسطينية وحصرها في الزاوية وحصارها اقتصاديا وسياسيا لغرض عزلها واضعافها حتى ترضخ للمشروع الامريكي المتمثل في مؤامرة صفقة القرن، ولكن هذه الصفقة لن تمر طالما ان الفلسطينيين ليسوا جزءا من هذا المشروع ويرفضونه ويعتبرونه تهديدا لوجودهم وحلمهم باقامة الدولة الفسلطينية المستقلة."

