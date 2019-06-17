مصرع عامل إثر سقوطه من علو في عسقلان

رام الله- وطن: لقي عامل (30 عاما) مصرعه إثر سقوطه من علو في مدينة عسقلان صباح اليوم، الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي في المنطقة أنه تلقى بلاغا الساعة 09:20 حول سقوط عامل عن ارتفاع في عسقلان، وقدّم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للمصاب، ولكن جميع محاولات إنعاشه باءت بالفشل وتمّ إقرار وفاته في المكان.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

وذكرت مصادر طبية في وقت لاحق أن العامل الذي لقي مصرعه أجنبي كان على متن سفينة بميناء عسقلان.