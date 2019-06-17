جلعاد أردان يدعو إلى "الإطاحة" بالرئيس عباس وتطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطنات الضفة

وطن: دعا جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي للاحتلال، إلى الإطاحة بالرئيس محمود عباس وتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية.

وقال لصحيفة "جورزاليم بوست" خلال مؤتمرها السنوي المنعقد في ولاية نيويورك الأمريكية يوم الاثنين، إن "على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات فورية للإطاحة برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من أجل دفع العملية الدبلوماسية مع الفلسطينيين".

وتابع أردان قائلا: "أبو مازن، الذي يدعم الإرهاب ويحرض على القتل ويشجع المقاطعة بدلا من التعايش، يجب أن يخرج من المسرح العالمي وأن يعود إلى المنزل".

ولفت أردان، إلى أن الخطوة التالية يجب أن تكون فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

واعتبر، أن مثل هذه الخطوة "ستساعد أيضا في دفع السلام قدما، وسوف توجه رسالة واضحة للقيادة الفلسطينية القادمة بأن الوقت ليس في صفها، لن نجلس وننتظر".