مصر توافق على دفع 500 مليون دولار لـ"إسرائيل" لتسوية قضية الغاز

رام الله- وطن: قالت تقارير اسرائيلية إن الحكومة المصرية توصلت إلى اتفاق ودي مع الجانب الإسرائيلي تدفع بموجبه 500 مليون دولار تعويضا لهيئة الكهرباء الإسرائيلية، في إطار التحكيم الدولي الذي جرى بعد انهيار اتفاق تصدير الغاز المصري إلى "إسرائيل" في أعقاب ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وقالت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في بيان إنهما توصلتا إلى تسوية مع الجانب الإسرائيلي لتخفيض مبلغ الحكم الصادر عام 2015 لصالح "هيئة كهرباء إسرائيل الحكومية" من 1.8 مليار دولار إلى500 مليون دولار.

وأوضح البيان المصري أن مبلغ التسوية سيتم سداده على ثماني سنوات ونصف السنة بواقع ستين مليون دولار دفعة مقدمة في تاريخ تفعيل اتفاق التسوية، ودفع 40 مليون دولار بعد ستة أشهر من تاريخ التفعيل، وسداد المبلغ المتبقي بواقع 25 مليون دولار على 16 قسطا كل ستة أشهر.