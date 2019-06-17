الجهود الشعبية وحركة المقاطعة (BDS) تنجح بإلغاء حفل لفنانة أمريكية في عمّان

وطن: نجحت الجهود الشعبية الأردنية بمشاركة حركة المقاطعة (BDS) بإلغاء حفل لفنانة الأمريكية (Bhad Bhabie) الذي كان سيقام في العاصمة عمان يوم ٨ تموز ٢٠١٩، بعد أن تم كشف موقفها الداعم لدولة الاحتلال والمطبع معه، حيث ستقيم المغنية حفلاً في "تل أبيب" في ذات الفترة.

وذكر بيان عن حركة المقاطعة أن الجهود المشتركة والعمل الجماعي، من خلال إرسال الرسائل والاتصال المباشر على الشركات المنظمة والمستضيفة للحفل، أو نقاط بيع التذاكر، أسفرت بشكل مباشر بالتأثير على قرار المنظمين بأخذ قرار إلغاء الحفل.

إذ استجابت الشركة المنظمة والمستضيفة (pop) للحفل في الأردن، للطلبات الشعبية ودعوات حركة المقاطعة، وكتبت الشركة على صفحتها أنها ألغت الحفل بسبب "تصريحات المغنية الأخيرة التي تخرق قيم (الشركة المنظمة)".

وذكرت حركة المقاطعة في الأردن، في بيان لها أن "هذا الانتصار الجماعي لم يكن ليحصل لولا وقوفنا صفا واحدا أمام التطبيع الثقافي، أحد أخطر أدوات اختراق مجتمعنا والتي تسعى لتصوير الكيان الصهيوني ككيان طبيعي عبر استضافة حفلات لمغنيين إما داعمين مباشرين للكيان أو يقيمون حفلات هناك مخترقين بذلك معايير التطبيع التي يتفق عليها الكل الفلسطيني والتي تدعو جميع الفنانين/ات والمثقفين/ات إلى عدم المشاركة في أيّة مشاريع أو أنشطة مقامة في الكيان الصهيوني أو برعاية أو بتمويل صهيوني وبدون استثناء".