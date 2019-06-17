الاحتلال يُفرج عن 7 شبان بشرط الإبعاد عن الأقصى

وطن: قررت شرطة الاحتلال يوم الاثنين، الإفراج عن سبعة شبان مقدسيين بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أربعة أيام.

وأوضح المحامي محمد محمود لمركز معلومات وادي حلوة أن شرطة الاحتلال قررت الإفراج عن الشبان محمد شريفة، أحمد ابو الهوى، أيوب أبو الهوى، محمد مسودة، عماد أبو اسنينة، ومحمد الشاويش، وحارس المسجد الأقصى خليل الترهوني، بشرط الإبعاد عن الأقصى حتى يوم الخميس القادم.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت هؤلاء الشبان أمس الأحد، بعد اقتحام منازلهم في أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة، تركزت في البلدة القديمة والطور ووادي الجوز.