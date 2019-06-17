أين أنت يا وزيرة الصحة .. المرضى يصرخون وغزة المحاصرة تموت!

رام الله - وطن: نحو 64 يوما مضت على أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، وهي الحكومة التي تفاءل الناس بها خيراً، نظراً للوعود التي أطلقها رئيسها محمد اشتية والتي كانت تلامس هموم وتطلعات الناس واحتياجاتهم اليومية.

ولكن وبعد مرور نحو شهرين على تشكيل الحكومة، لا بد لنا اليوم أن نتساءل حول عمل أهم الوزارات الخدماتية التي تلامس أوجاع المواطنين واحتياجاتهم وصحتهم وصحة أبنائهم وهي وزارة الصحة.. فأين هي وزيرة الصحة؟

فمنذ تسلم الوزيرة مي كيلة وزارة الصحة، تصلنا يوميا في وطن للانباء عشرات المناشدات والاستفسارات من مواطنين ضاقت بهم السبل في معاناتهم وأوجاعهم التي لم يجدوا لها حلا، وتاهوا في أروقة المؤسسات التابعة للوزارة، باحثين عن إجابات لم يحصلوا عليها، وكيف سيحصلون عليها ومكتب الوزيرة لم يجب ولو مرة واحدة على كل الاتصالات؟!

عشرات الملفات العالقة التي تستنزف أرواح المواطنين وصحتهم وصحة أبنائهم في المستشفيات، مرضى يموتون إما بسبب إهمالٍ طبي هنا أو هناك، أو بسبب أدوية غير متوفرة، وآهات وأوجاع تعلو في سراديب المستشفيات دون أملٍ أو فرج قريب، وملف يكتنفه الغموض يسمى "التحويلات الطبية" يلهث الآلاف من الذين ضاقت بهم الحياة ولا يجدون قوت يومهم، وتدهورت خلال انتظارهم أحوالهم الصحية.. وغيرها الكثير من الملفات.

أين أنتِ يا وزيرة الصحة من غزة المحاصرة الجائعة المريضة ومستشفياتها التي تعاني من شح وعجز في الأدوية وصلت إلى 52%.. الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية يواجهها مرضى غزة وأطفالها.

منذ أشهر وعشرات الاستفسارات والشكاوى عالقة لدينا من مواطنين، وفي كل مرة كنا نحاول فيها التواصل مع مكتب الوزيرة لتأتينا الإجابة بأنها إما خارج البلاد، أو في اجتماعات تُناقش هموم صحة الوطن المريض! دون أن نرى نتائج تلك المناقشات المغلقة على الأرض. لنعاود التواصل مع مكتبها ليجيبونا "قريبا.. قريبا". والآن نقول أين أنتِ يا وزيرة الصحة؟ .. وما هي تلك المهمة التي قد تستغرق أسبوعين خارج البلاد؟!

إن رغبة وإلحاح المواطن بالعثور على إجابات وتوضيحات لمعاناته، هو حق له وليس منةً من أحد، وحصوله على رعاية صحية كريمة أيضاً من حقه. وبالتالي من واجب الوزيرة، ان تجيب المواطن وتجد له حلاً شاملاً لمعاناته، فالمواطن يطرق أبواب وسائل الاعلام ربما لأنه ضاق ذرعاً ولم يبقَ له سوى هذه النافذة، لإسماع صوته، كأنه لا يريد قتل آخر أمل لديه، فالمواطن ليس متسولاً وهو فقط يبحث عن حقه.. والوزيرة ليست مخيّرة بالجلوس في قصرها العاجي دون أن تجيب على تساؤلات المواطنين.

وأننا اليوم إذ نوجه هذه الرسالة العلنية إلى وزيرة الصحة، فهي احتراما لصوت الناس وثقتهم وأملهم وحقهم، نعلي صوتهم عاليا لكي يُسمع، ونرفع مطالبهم لعل أوجاعهم تُشفى، خاصة وأن جميع المسؤولين في وزارة الصحة لا يملكون أي إجابات على الكثير من الملفات والقضايا.. فأين أنتِ يا وزيرة الصحة؟

نأسف يا وزيرة الصحة، أننا اضطررنا لأن نخاطبكِ عبر الإعلام.. فلعل صرخات أنين المرضى تصلك.. صرخات وأنين برسم الإجابه تنتظرك.. فتفضلي إلى وطن واستمعي لصرخاتهم وأنينهم.. ولنسألك عن كل شئ.. باسم كل هؤلاء الأحبة وقهرهم ووجعهم.. وع عن كرامتهم واحترام إنسانيتهم...