بلدية رام الله تستعد لإطلاق مهرجان الفضاءات العامة " وين ع رام الله "

وطن: تنظم بلدية رام الله في الفترة ما بين 19 وحتى 24 حزيران 2019 النسخة الحادية عشرة من مهرجان الفضاءات العامة "وين ع رام الله "، يستهدف المهرجان الفنانين الفلسطينيين أينما تواجدوا داخل فلسطين التاريخية وخارجها في المنافي والمهاجر، كما يستهدف الانتاجات المشتركة بين فرق فلسطينية وفرق عربية او أجنبية، ويستهدف فرقا من مدن التوأمة أيضا.

وتعتبر بلدية رام الله هذا المهرجان أكثر من طقس احتفالي سنوي للمدينة وأعمق من عادة صيفية، هو أيضا ساحة المدينة لتلتقي وتنفتح على أسئلتها من خلال ورشات العمل وحلقات الدراسة وجدل الفنانين والمبدعين والنشطاء حول واقع المدينة ومستقبلها. هو وسيلة للالتقاء خارج القاعة وتقاليدها في الفضاءات المفتوحة للمدينة، وتعميق هذه الفضاءات ومنحها روحا جديدة. وهو الاقتراح الذي تقدمه بلدية رام الله للذهاب أبعد نحو جمهور أوسع واهتمامات أعمق وفضاء أرحب، هو اقتراح الشراكة العريضة والمتكاملة بين مختلف المؤسسات والفعاليات الناشطة في حياة المدينة.

مهرجان وين ع رام الله برعاية رئيسية من بنك فلسطين وبدعم من مؤسسة القطان ومؤسسة منى وباسم حشمة وبرعاية إعلامية من هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمي ووكالة وطن وراديو 24 اف ام وراديو رام الله وفضائية القدس التعليمية .

يتخذ "وين ع رام الله" في كل سنة فكرة او ثيمة لبناء برنامجه الفني، وفي نسخته الحادية عشرة يتخذ المهرجان من "التنوع والاختلاف" ثيمة له، تكريسا لروح المدينة التي تؤمن بالتعددية والحوار رغم الاختلاف على المستوى الفكري والثقافي والسياسي والاجتماعي.

هذا العام يستضيف المهرجان فرقة ترشيحا للموسيقى العربية وفرقة الانس والجام والفنان المصري حمزة نمرة، وفرقة دام وفرقة يلالان وجوقة سراج. كما يقدم المهرجان عروضا مسرحية لكل مسرحية طه، وعرض سيرك غنائي راقص "انهدوانا" ، ومسرح الحكواتي من القدس.