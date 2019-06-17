حماس: تصريحات أركان فريق ترمب تتطلب تفعيل المقاومة الشاملة

وطن: أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الاثنين، أن تكرار التصريحات من أركان فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للمنطقة بخصوص ضم الضفة الغربية المحتلة يتطلب ووجوب تفعيل المقاومة الشاملة لمنع تمرير مثل هذه المشاريع.

وشدد المتحدث باسم حماس حازم قاسم على أن تصريحات المبعوث الأمريكي جيسون جرينبلات حول "أحقية" الاحتلال بضم أجزاء من الضفة تؤكد حجم التحدي الذي يواجه قضيتنا.

وذكر قاسم أن تلك التصريحات استمرار لترويج مبعوثي الإدارة الأمريكية للرواية اليمينية المتطرفة في "إسرائيل" وتكشف حجم العداء من الإدارة الأمريكية لحقوق شعبنا الوطنية.

كما أكد أن هذا الأمر يتطلب موقف جاد من السلطة في رام الله بالانسحاب من اتفاقاتها مع الاحتلال ووقف سياسة التنسيق الأمني معه.