معاريف: أمريكا تطالب الجيش اللبناني بالحياد في أي حرب بين حزب الله و"إسرائيل"

وطن: طالب مسؤولون أمريكيون الجيش اللبناني بعدم التدخل في أي حرب مقبلة بين "إسرائيل" وحزب الله، وأن يكتفي بالعمل على تأمين الحدود الجنوبية.

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الإثنين، فأن المسؤولين الأمريكيين التقوا بقائد الجيش اللبناني جوزيف عون وحذروه من التدخل في أي مواجهة بين إسرائيل وحزب الله قد تحدث، وعدم التدخل لصالح حزب الله.

وأفيد أيضاً أن المسؤولين طالبوا من قائد الجيش باتخاذ خطوات مهمة لمنع التهريب على الحدود السورية اللبنانية.

كما لفتت إلى أنهم طالبوا قائد الجيش بتعزيز النشاط على الحدود الجنوبية بسبب الأنفاق التي حفرها حزب الله هناك.

وبحسب تقرير الصحيفة العبرية، فقد أخبر المسؤولون الأمريكيون المسؤولين اللبنانيين أنه في حالة اندلاع مواجهة بين لبنان وإسرائيل فإنهم سيدعمون "إسرائيل".