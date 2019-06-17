جيش الاحتلال ينكل بالمواطنين في تقوع

بيت لحم- وطن: كثف جيش الاحتلال اليوم من تواجدها واجراءاتها العسكرية في محيط بلدة تقوع شرق من بيت لحم، وذلك في اطار حملة عسكرية مستمرة منذ فجر اليوم .

وافاد نشطاء وشهود العيان، ان قوة عسكرية اسرائيلية مكونة من عدة دوريات تواجدت على مداخل البلدة اليوم وسط تطبيق اجراءات استفزازية وتنكيل بالمواطنين أدت الى الحد من حركتهم، حيث اقام الجنود حاجزا عسكريا على المدخل الغربي للمدينة وفي محيط مقر البلدية وقاموا بتوقيف السيارات وتفتيشها والتدقيق ببطاقات المواطنين بعد اجبارهم على الترجل منها وسط اختناقات مرورية كبيرة.

وجاءت هذه الاجراءات بعد ساعات من قيام قوات الاحتلال فجر اليوم باقتحام واسع للبلدة ومداهمة عشرات المنازل وتفتيشها والتنكيل بسكانها واقامة حواجز طيارة واغلاق عدة شوارع فيها .

وكان جيش الاحتلال اعتقل 8 شبان من تقوع فجر اليوم واعتداى عليهم بالضرب ونقلهم الى جهة غير معلومة وهم : محمد موسى العمور وجله عاهد وامين علي جبرين، وموسى محمود العمور وفايز موسى العمور ويزن ماجد العمور وخليل داوود ابو مفرح وزكي محمود العمور، و تسليم بلاغات للمواطنة فاطمة موسى العمور ورائد خليل العمور.

وفي بلدة الخضر جنوب من بيت لحم اقتحمت قوة عسكرية اسرائيلية اليوم البلدة وطبقت اجراءات مشدده بحق المواطنين واعتقلت خلال ذلك الشاب خضر عبد الكريم صلاح "26 سنة" ونقلته الى جهة غير معلومة.