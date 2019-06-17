بمشاركة فلسطين: بدء اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

وطن: بمشاركة فلسطين، بدأت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين، أعمال الاجتماع الـ47 للجنة التنفيذ والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي برئاسة مستشار وزير الاقتصاد بدولة الامارات العربية المتحدة محمد شلواح، وبمشاركة ممثلي وزارات الاقتصاد العربية.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع : مدير عام التجارة بوزارة الاقتصاد الوطني منال الدسوقي، والمستشار تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

وقال شلواح في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع، إن اللجنة ستبحث على مدى أربعة أيام، عددا من الموضوعات الهامة جاء في مقدمتها متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والعقبات التي تواجه الدول في تطبيق أحكام المنطقة فضلا عن اعتماد الشكل النهائي للتقرير الدوري لمتابعة تطبيق احكام المنطقة .

وأضاف، أن اللجنة سوف تستعرض أيضا تقرير اتحاد الغرف العربية والتطورات الخاصة بالبوابة الإلكترونية لتسهيل النقل والتجارة، ومتابعة أعمال اللجان المستحدثة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومقترحا بخصوص الجهة المعنية بالتفاوض على ملحق قانوني لحقوق الملكية الفكرية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومتابعة أعمال فريق عمل المختصين بمكافحة الدعم والإغراق والتدابير الوقائية، إلى جانب متابعة أعمال فريق الخبراء في مجال المنافسة ومراقبة الاحتكار في الدول العربية، فضلا عن متابعة أعمال الفريق العربي لحماية المستهلك وتقرير الفريق العربي لسلامة الغذاء وتسهيل التجارة.