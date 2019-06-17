كشف جديد للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

وطن: نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، كشف جديد للسفرعبر معبر رفح، مع آلية السفر ليوم الثلاثاء 2019/6/18.

وقالت الداخلية إن الحافلات المراد سفرها، هي الحافلة التاسعة من كشف (6/2) وحافلة الجوازات المصرية من الكشف الجديد المرفق.

وشددت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت الداخلية إلى إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

لمطالعة الكشف: اضغط هنا