خبراء في القانون لـوطن: إلغاء قانون محكمة الجنايات الكبرى تصحيح لخطيئة ويجب إصلاح منظومة العدالة ككل

رام الله- وطن: أكد حقوقيون وخبراء في القانون في حديثهم لـوطن، أن قرار الرئيس بإلغاء القرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى، اليوم، هو قرار مهم وتصحيح لخطيئة، ويجب إصلاح منظومة العدالة ككل.

القرار مهم وتصويب لحالة تشريعية

ورأى رئيس الاتحاد العربي للقضاة، القاضي د.احمد الاشقر في حديثه لـوطن أن القرار مهم وهو تصويب لحالة تشريعية أثرت بشكل كبير على انتظام عمل المحاكم الجزائية في فلسطين، لأن تشكيل محكمة الجنايات الكبرى لم يرافقه تعزيز لامكانيات المحاكم من حيث عدد القضاة والموظفين وكذلك تأمين الترتيبات اللوجستية لانفاذ القانون بالشكل الصحيح.

وأضاف الأشقر أن هذا القانون افتقد في الكثير من عناصره لضمانات المحاكمة العادلة الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من قبل دولة فلسطين وقد سبق لنادي قضاة فلسطين أن وجه خطابا للرئيس عقب صدور هذا القرار بقانون طالب فيه بوقف انفاذه لاعتبارات تمس جوهر الحقوق والحريات العامة المرعية بموجب القانون الاسايسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 والمواثيق الدولية التي صادقت عليها دولة فلسطين وقد كانت هذه المخاطبة من ما يزيد عن سنة ونصف ولم تتم الاستجابة لها، علماً أن الإشكالية التي رأها نادي القضاة تتعلق بالقانون ذاته وليس بأشخاص القضاة الأفاضل الذين عملوا في هذه المحكمة وحاولوا جاهدين القيام بتطبيق سليم متوازن لاحكام هذا القرار بقانون.

وتابع: هذا يؤكد أن العديد من القرارات بقوانين التي صدرت في الفترة اللاحقة يجب أن تتم مراجعتها وإلغاء عدد كبير منها لمخالفتها التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات المصادق عليها من قبلها".

وأعرب الأشقر عن شكره لجهود نقابة المحامين وكافة أركان العدالة الذين سعوا بقوة لإلغاء نفاذ هذا القرار بقانون.

مساواة: إلغاء القرار بقانون يعتبر انتصاراً لموقفنا ورؤيتنا

وفي ذات السياق، اعتبر مدير المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" ابراهيم البرغوثي في حديثه لـوطن، أن "الإعلان عن صدور مرسوم رئاسي بإلغاء قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى وتعديلاته والذي أشير إليه على صفحة نقابة المحامين على فيسبوك يُمثِّل تصحيحاً لخطيئة تمثَّلت بإصدار قرار بقانون دون مقتضى أو سند".

ورأى البرغوثي أن: إلغاء القرار بقانون انتصاراً لموقف ورؤية "مساواة"، وكفاحها من أجل إلغاء هذا القرار بقانون والذي بدأ منذ اللحظة الأولى لإصدار القرار بقانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن محكمة الجنايات الكبرى، وتعديله بموجب القرار بقانون رقم (9) لسنة 2018 والذي بيَّنت "مساواة" مخاطره ومخالفاته لأحكام القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية والاتفاقيات الدولية في عديد من مذكراتها، وانفردت منذ البداية بالمطالبة بإلغاء القرار بقانون إلغاءً كاملاً شاملاً واعتباره كأن لم يكن، وإنهاء وجود تلك المحكمة، بعد التعديل.

وقال إنه "على الرغم من تباين الآراء بشأن هذا التعديل، إذ ذهبت مؤسسات وأوساط قانونية إلى التعاطي الإيجابي مع التعديل، مبررةً إياه بأنه الحد الأقصى الممكن تحقيقه تارةً، وتارةً أخرى منح الفرصة للتعديل علَّه يُصحح الأخطاء في التطبيق، أصرَّت "مساواة" منذ البداية على مطلبها بإلغاء القرار بقانون وتعديلاته، كون تلك التعديلات لم تأتِ بجديد".

وأضاف البرغوثي "وإذ نُشير بإيجابية إلى النتيجة التي انتهى إليها البيان الصادر عن نقابة المحامين بتاريخ 18/04/2019 بطلب نقابة المحامين بإلغاء القرار بقانون، ننوّه إلى بيان "مساواة" الصادر بتاريخ 20/04/2019 والذي طالبت من خلاله كافة المؤسسات والشخصيات المجتمعية والحزبية وممثلي/ات النساء والشباب برفع الصوت المجتمعي الموحد باتجاه إلغاء القرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى وحلّها".

ورأى البرغوثي أن "الرجوع عن الخطأ فضيلة" مرحباً، في هذا السياق بإلغاء قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى وتعديلاته، ومعرباً عن أمله من الجهات الرسمية المختصة اتخاذ المقتضى القانوني اللازم لإنفاذ هذا الإلغاء فوراً.

وقال "نعرب عن أملنا في إلغاء القرار بقانون الجرائم الإلكترونية أو تعديله على نحوٍ يستجيب لرؤية مؤسسات المجتمع المدني المُعلنة بشأنه، مذكرين بأن الآلية القانونية لإلغاء القرار بقانون توجب إصدار قرار بقانون مُلغي له، ونشره في الوقائع الفلسطينية، إذ لا يجوز إلغاء قرار بقانون بمرسوم أو قرار إداري"، مُؤكداً أن الوصف القانوني للقرار بقانون المُعدِّل لقرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى لا يندرج تحت مسمى القانون.

العاروري: ما حدث اكبر دلالة على فشل السياسة التشريعية الفلسطينية

بينما رأى الخبير في الشأن القانون ماجد العاروري أن اقرار قانون محكمة الجنايات الكبرى ومن ثم تعديله ووقف نقابة المحامين لتعليقها العمل امام المحكمة، وبعد ذلك إلغاء القانون اليوم لفشله في حل الاشكاليات التي اقر من اجلها اكبر دلالة على فشل السياسة التشريعية الفلسطينية من خلال اصدارات قرارات بقانون بعيداً عن وجود مجلس تشريعي فلسطيني يباشر اختصاصاته في التشريع، حيث ارتبط جزء كبير من هذه التشريعات بمصالح افراد عملوا على اقرارها خدمةً لمصالحهم، بل ان بعض التشريعات فصلت على مقاس افراد، وهذا عيب لا يمكن القبول به بأي تشريع.

وأكد العاروري أنه لا خيار امامنا سوى الدعوة لانتخابات عامة، والتوقف عن اصدرارات تشريعات على المقاس، فإنشاء والغاء محكمة الجنيات الكبرى سبب وسيسبب ارباك كبير لعمل محاكم البداية في القضايا الجنائية، وسبب خسائر فادحة للخزينة العامة، والقى وسيلقي هذا الأرباك والفوضى التشريعية بأثره على ضمات المحاكمة العادلة، وحق كافة المتهمين بالحصول على محاكمات في وقت معقول، فالتأخر في انجاز العدالة انكار للعدالة.

وأضاف العاروري "الائتلاف الاهلي لاصلاح القضاء وحمايته، وهو ائتلاف مكون من 25 مؤسسة اهلية باشر منذ شهر نيسان في الرقابة على جلسات محكمة الجنايات الكبرى، في هيئاتها الثمانية، وتابع حضور قرابة 1000 جلسة للجنايات خلال هذه الفترة، وسيقوم باصدار تقرير يتعلق بنائج مراقبته، ومن ضمن ذلك عرض الاسباب التي كانت تؤدي الى تاجيل النظر بحوالي 60% من الجلسات التي كانت تنظرها هيئات محكمة الجنايات في الضفة الغربية، اضافة الى الطاقة الانتاجية للقضاة، ومدى توفر ضمانات المحاكمة العادلة".

عابدين: لا مخرج إلا بإصلاحات جدية تتمثل بانتخابات شاملة

من جهته، قال المستشار القانوني لمؤسسة الحق عصام عابدين في حديثه لـوطن،إنه لا مخرج ولا إصلاحات جدية وحقيقية الا بتهيئة بيئة ناضجة للعملية الاصلاحية التي تتمثل باحترام إرادة المواطن الفلسطيني والشعب الذي هو مصدر السلطات من خلال انتخابات شاملة واحترام نتائجها وضمان استمرارها والحفاظ على النزاهة.

وأكد أن التدهور والنزيف الخطير الحاصل في منظومة العدالة ككل هو اصلا صنيعة السلطة التنفيذية وأعوانها، وهو مستمر بالنزيف، ولا يمكن اجراء اصلاحات جدية وذات مغزى في ظل حالة التفرد بالسلطة والتدهور الحاصل في النظام السياسي وغياب السلطات العامة في البلد.

وأضاف عابدين أنه "لا يوجد حل للخروج من المأزق الذي يعاني منه النظام السياسي الفلسطيني ومنظومة الحقوق كلل إلا بآلية وطريقة واحدة فقط، وهي الذهاب الى انتخابات شاملة (رئاسية وتشريعية ومجلس وطني) وتمكين المواطنين كافة من ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في اختيار ممثليهم بحرية في انتخابات شاملة واشراك القطاع الأوسع وهو الشباب وتمكينهم من حقهم في المشاركة بصناعة القرار واحترام نتائج الانتخابات والحفاظ على استمراريتها وانتظامها".

ورأى عابدين "نحن لسنا أمام بيئة صحية يمكن الاصلاح من خلالها بالعكس تمام البيئة الحالية هي طاردة للإصلاح وستؤدي الى مزيد من التدهور والفردية واتخاذ القرار".

وقال إن الإصلاحات يجب ألا تقتصر فقط على منظومة العدالة وإنما على السلطة التنفيذية ايضاً. متسائلاً: من يراقب على السلطة التنفيذية في ظل غياب البرلمان منذ 12 عاما؟ وكيف يسمح للسلطة التنفيذية ان تشرع وتنفذ في غياب التشريعي منذ 12 عاما؟ وأين أدوات الرقابة البرلمانية الدستورية الفعالة على السلطة التنفيذية؟

وأضاف: في ظل غياب البرلمان اعتقد أن وضع السلطة التنفيذية سوف يزداد تدهورا وسيزداد انتهاكا للقوانين، فالنظام السياسي يتهاوى بشكل متسارع جدا واعتقد اننا بحاجة لوقف هذا التدهور السريع.

نقابة المحامين: القرار بقانون أعاق عمل القضاء

وكان نقيب المحاميين جواد عبيدات أكد لوطن في وقت سابق اليوم، أن الرئيس محمود عباس قد أصدر مرسوماً بإلغاء قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى الصادر عام 2017. للاطلاع (اضغط هنا)

وأوضح عبيدات بأن القرار بقانون الخاص بمحكمة الجنايات الكبرى قد تسبب في إعاقة عمل القضاء الفلسطيني، لاسيما وأن نقابة المحامين الفلسطينيين قد أعلنت في وقت سابق تعليقها عن العمل لدى هيئات محكمة الجنايات الكبرى بهدف إلغاء القرار.

وقد طالبت النقابة في بيان صادر عنها في شهر نيسان / ابريل الماضي الرئيس عباس بإلغاء القرار بقانون الخاص بإنشاء محكمة للجنايات الكبرى، لاعتباره يقع ضمن طائلة المخالفات القانونية والدستورية، مما يشكل مساساً بضمانات المتهم ذاته وسير إجراء المحاكمة والتقاضي.

وأوضح عبيدات بأن القانون قد تسبب بتكديس العديد من القضايا وتأخر صدور القرارات أمام المحاكم المدنية، فيما تم رفد محكمة الجنايات الكبرى بقضاة من المحكمة المدنية، مما نجم عن ذلك أزمة قضائية في كلا المحكمتين.

كما أشار عبيدات إلى أن محكمة الجنايات الكبرى لا تضم قضاة من ذوي الاختصاص، ولم تتحقق الغاية التي جاءت بها من أجلها.

وأكد خلال حديثه بأن :" ما حدث اختناق قضائي، فقد تم تأجيل وتمديد القضايا الحقوقية والمدنية والهيئات الجنائية".

وفي تقرير سابق أعدته وكالة وطن بعنوان : "محكمة الجنايات الكبرى: التوقيف لسنوات وملفات مكدّسة" أكد اسماعيل حسين، عضو مجلس نقابة المحامين بأن المتهم أمام محكمة الجنايات الكبرى يبقى قيد التوقيف لفترات قد تصل إلى العامين، وقد تبثت براءته في نهاية المطاف.

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