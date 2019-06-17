مستوطنون يحرقون أشجار زيتون وتين وعنب شرق رام الله

وطن: أحرق مستوطنون، مساء اليوم الاثنين، نحو 30 شجرة زيتون، وأشجار تين، وعنب، ومحاصيل زراعية، في قريتي بيتين وبرقة شرق رام الله.

وذكرت مصادر محلية بأن الأراضي التي أحرقها المستوطنون تقع قرب البؤرة الاستيطانية "جفعات آساف"، التي يمنع الاحتلال المواطنين دخولها إلا بتنسيق مسبق.

وتمكن عدد من المواطنين من الوصول إلى المنطقة وحاولوا إطفاء النيران باستخدام مياه بئر موجودة هناك، إلى حين وصول طواقم الدفاع المدني التي تمكنت من إخماد الحريق.