وطن وكرامة: فلسطين ليست للبيع

رام الله- وطن: تطلق شبكة وطن الاعلامية، يوم الاثنين القادم 24 من حزيران، موجة مفتوحة بالتزامن مع انعقاد "مؤتمر البحرين" الاقتصادي، تحت عنوان "وطن وكرامة": لا صوت يعلو فوق صوت الشعب الفلسطيني.. وفلسطين ليست للبيع.. وصفقة القرن لن تمر.

وتستمر الموجة المفتوحة 8 ساعات مباشرة على الهواء، من الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصراً، وستكون عبر تلفزيون وطن وإذاعة وطن Fm، ووكالة وطن، وتشمل استضافة مسؤولين ومحلل سياسيين وشخصيات وطنية، ونشر قصص وتقارير وأخبار للفعاليات في الشارع الرافضة للصفقة والمؤتمر في كافة انحاء الوطن والشتات، من خلال شبكة مراسلينا.