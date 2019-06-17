قوات الاحتلال تعتقل الشابين محمد ويوسف أبو الحمص من العيساوية

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الإثنين، شابين من قرية العيساوية شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفاد ذووهما لـ"وفا": بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد رباح خضر أبو الحمص (16 عاما)، ويوسف أحمد عبد الله أبو الحمص (19 عاما)، أثناء مرورهما عبر المدخل الغربي للعيساوية، وذلك بعد أن اندلعت مواجهات في القرية.

وكانت قد اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال اليوم في شارع البستاع بحي آل عبيد في قرية العيسوية، رافقها إطلاق الاحتلال عددا من قنابل الغاز والصوت بالمكان وملاحقة للفتية والشبان.