حماس تنعى مرسي وتشيد بمواقفه تجاه القضية الفلسطينية

وطن: نعت حركة حماس في بيان الإثنين الرئيس المصري السابق محمد مرسي، الذي توفي مساء اليوم أثناء حضوره جلسة محكمته في القضية المعروفة بـ"التخابر مع قطر".

وقالت الحركة إن "مرسي توفي بعد مسيرة نضالية طويلة قضاها في خدمة مصر وشعبها وقضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، على جميع الأصعدة الإقليمية والدولية في سياق المشوار الطويل في الصراع مع العدو الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه قدم الكثير دفاعا عن القدس والأقصى منذ كان عضوا في البرلمان المصري".

وأكدت أن "غزة ستسطر مواقفه الخالدة والشجاعة تجاهها، والعمل على فك حصارها، والتصدي بكل مسؤولية قومية للعدوان الإسرائيلي الظالم عليها عام 2012 في حينه بمداد من ذهب، وستبقى خالدة في وجدان الشعب الفلسطيني والأمة".

وتقدمت الحركة إلى مصر وشعبها وأهله وذويه ورفاقه ومحبيه بحسن العزاء والمواساة.